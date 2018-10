21 MUJERES HAN SIDO ASESINADAS EN LO QUE VA DEL AÑO

2:15 a.m.

Al menos 21 femicidios se han dado en lo que va del año, según contabilizó Magaly Quintana, del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir.

Según manifestó Eesto se debe que "todos los operadores de justicia no están aplicando la Ley integral contra la violencia a la mujer y eso es preocupante porque ellos son conocedores del derecho; ellos no están aplicando los principios de la Ley, ni prevaleciendo lo que dice el poder estatal".Según cifras del movimiento de Católicas, el último femicidio que reflejó el monstruoso "odio contra las mujeres", es el caso de Catalina Jeaneth García Navarrete, de 34 años, quien fue decapitada y encontrada en un saco con su hijo Héctor José Calero García, de 7 años en una comunidad del municipio de Quilalí, Nueva Segovia. El magistrado de lalas cifras de femicidios proporcionadas por la organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Nicaragua y aseguró que la eliminación de las Comisarías no han tenido ningún efecto negativo. Al respecto Flores evitó comentar al respecto.