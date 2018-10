INICIA ORDENAMIENTO EN MERCADO ORIENTAL

8:12 a.m.

Este martes dio inicio el ordenamiento del Mercado Oriental, a lo largo de varias cuadras que constituyen las principales vías de acceso al centro de compras se colocaron rótulos de “no estacionar”.

Esta medida es para evitar el congestionamiento vial, sin embargo hay comerciantes molestos con la medida implementada por la Alcaldía de Managua y la Policía Nacional, pues según ellos esto les ha bajado sus ventas hasta en un 70%.

Del Novillo hacia el lago pueden apreciarse rótulos en el pavimento que dividirá el Mercado Oriental en cuatro cuadrantes.

“Se nos ha bajado la venta, el 70% y no podemos más, yo ya no aguanto, tengo que pagar banco. Tengo mi casa y mis hijos que mantener y así no podemos”, declaró la comerciante Laura Beltrán.

“Nosotros lo que le pedimos a la alcaldía es que tan siquiera deje los vehículos estacionados 10 minutos para hacer nosotros la venta”, dijo Ervin Beltrán, comerciante.

Los accesos medirán 6 metros de ancho, posibilitando que los cuerpos de emergencia puedan tener acceso rápidamente al mercado a la hora de un siniestro.

“Las calles no son para parquearse, tenemos un problema, pero yo no me quiero extralimitar, ni contradecirme con los comerciantes. El ordenamiento es igual que hacer una calle, son decisiones que al final vienen a beneficiar a la población, a los comerciantes y a todos en general, es normal la incomodidad”, indicó el presidente de la Asociación de Mercados de Nicaragua, Jorge González.

La medida de liberar las principales vías de acceso al mercado se dan luego del incendio ocurrido el pasado 14 de mayo que consumió 208 tramos.