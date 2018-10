CONDUCTORES SE QUEJAN POR ATRASO EN ENTREGA DE LICENCIAS

9:09 a.m.

Las oficinas de la dirección de Tránsito Nacional está abarrotada todos los días en su mayoría por conductores que fueron multados, y reclaman su licencia de conducir, la cual no les llega a tiempo a través de Correos de Nicaragua.

Según lo establecido por las autoridades fue que la licencia llegaría dentro de 15 días a la vivienda del propietario a través de Correos de Nicaragua.

“Uno va al banco, viene aquí, aquí le dicen que espere su licencia 5 días en la casa, y en la casa no llega porque supuestamente el nuevo aviso, viene aquí a decir no me ha llegado la licencia a mi casa, vienen ellos y dicen para tal fecha… pasan los 15 días y nada”, dijo uno de los afectados.

Algunos incluso tienen que pedir prórroga para pagar una multa porque son sancionados aun teniendo la boleta.

“Uno viene a pagar la multa y te dan tu documento, pedís una prórroga de 15 días y no te la dan, no es justo”, “Te dicen 8 o 15 días y no llegan, mientras que antes venías y ahí nomás te daban tu licencia”, se quejaron otros conductores.

100% Noticias buscó declaraciones en la Policía Nacional con respecto a este tema, pero nos dijeron que los jefes de tránsito estaban ocupados y no nos podían atender.