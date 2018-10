EVERT CÁRCAMO AFIRMA QUE PELEARÁ LA ALCALDÍA DESDE ABAJO

Foto: Tomada de Facebook

Un sinnúmeros de comentarios ha suscitado en las redes sociales una publicación en el muro de Facebook del polémico exdiputado "Matizón", Evertz Cárcamo en donde asegura que la población "le ha pedido ser alcalde o incluso presidente de Nicaragua".

Cárcamo aseguró que el partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lo ha excluido del entorno político al igual que "a los 30 alcaldes que han sido cambiados silenciosamente".

"Me he sentido humillado desde diciembre del 2016 (..) en el gobierno me corrieron, me sacaron, no sé por qué, he creído que son orientaciones, pero Daniel y Rosario no han hablado conmigo",dice parte de la publicación.

Al respecto 100%Noticias intentó entrevistar al exlegislador para hablar sobre el tema y afirmó que efectivamente él había hecho el escrito, no obstante se encontraba fuera de Managua por lo que postergó la entrevista para el día siguiente, dejando únicamente como forma de localizarlo su número telefónico.

"Si es cierto, yo lo escribí, y voy a pelear la alcaldía desde abajo", dijo escuetamente el exlegislador.

Captura de pantalla del exlegislador Everth Cárcamo

Este jueves tal Cárcamo aseguró que daría la entrevista sin embargo no siguió respondiendo nuestras llamadas.