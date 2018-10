EXDIPUTADO CÁRCAMO NIEGA QUE CORRERÁ COMO ALCALDE

Foto: Tomada de Facebook

El exdiputado "Matizón" Everth Cárcamo se pronunció este jueves a través de sus redes sociales afirmando que la polémica publicación hecha en su perfil de Facebook donde denuncia la supuesta exclusión del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); así como el anuncio de que correría como alcalde pese a que le "cueste la vida" no fueron hechas por él.

Cárcamo indicó que todo se dio porque supuestamente le sustrajeron su teléfono celular y su "Facebook quedó abierto".

"Me veo en la obligación de poder hacer una aclaración sincera y tranquila; yo les dije que un celular se me perdió, se me lo robaron, y el Facebook quedó abierto y el Whatsapp, y entonces escribieron cosas desde mi muro y algunos medios me llamaron (..) me llamó Jonathan Castro, y le dije que eso era falso" aseguró el exlegislador a través de una transmisión en vivo que hizo en las redes sociales.

Asimismo pidió a los medios de comunicación "confirmar siempre la noticia"; sin embargo a como él indicó en la misma transmisión en vivo, 100%Noticias solicitó una entrevista al el exdiputado, sin embargo luego no siguió respondiendo nuestras llamadas para desmentir y aclarar lo que la publicación en su Facebook.

El exdiputado dijo que "se están exagerando las cosas", y que aunque no descarta que correrá como alcalde, dejó entrever que está a disposición del partido.

"Me gusta servir a la comunidad pero yo todavía no lo he decidido, porque uno debe esperar al partido, uno para correr en las elecciones necesita un tendido electoral, que el partido te proponga cuando uno es disciplinado, todo mundo sabe que he querido ser alcalde pero no he podido (...) " añadió.