BEBÉ DE 42 DÍAS DE NACIDO MUERE POR FALTA DE MÉDICO, SEGÚN FAMILIARES

9:06 a.m.

Los familiares de José Mateo Madriz Peña de 41 días de nacido, aún están perplejos por su muerte la mañana de este sábado en el Hospital de la Policía Carlos Roberto Huembes.

Mateo- según la constancia de defunción que el hospital entregó a la familia- murió a causa de hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca descompensada, y cardiopatía congénita pero sus padres y abuelos aseguran que murió por una supuesta negligencia médica y un total desinterés de los doctores por la salud del pequeño.

"Nosotros íbamos donde los doctores porque su respiración era muy rápida, (sin embargo ellos nos decían) que era normal...le hacían placa en los pulmones (nos decían que) era normal..(y ahora) aquí estamos... Pasamos esperando a la cardióloga, todavía debíamos esperar, ¡qué iba aguantar mi hijo! ¡que se haga la voluntad de Dios", dijo José Madriz, padre del menor fuertemente conmovido.

Martha López Lazo, abuela del menor afirmó que "desde antes del sábado habían llevado tres veces al niño al hospital de la Policía, Roberto Huembes, en donde los médicos le decían que estaba bien, (pese a que) el niño presentaba problemas respiratorios; solo le daban acetaminofén y lo mandaban a la casa".

Los padres del menor lloran en su féretro | Donaldo Hernández

López asegura que el día jueves miró al bebé "ahogándose y cansadito", por lo que sugirió a los padres llevarlo de emergencia al hospital La Mascota, " y ahí lo revisaron le hicieron placa y lo mandaron en ambulancia al Huembes y lo único que le pusieron fue un tanque de oxígeno y nebulizaron", relata.

HOSPITAL NO DA SU VERSIÓN A 100%NOTICIAS

Añade que al ver que la condición del menor era delicada pidió a la doctora saber cuál era el dictamen, sin embargo se rehusó a decirle argumentándole que no era la madre del niño.

"La doctora me dio la espalda y me fui hablar con el subdirector y dijo que iba a llegar a ver qué tenía el menor", explicó.

Podría interesarte: Dictan 3 años de prisión al doctor David Páramo

La abuela del niño asegura que el subdirector del hospital le dijo la dolencia que tenía su nieto, pero le explicó que no tenían un cardiólogo, y que el día siguiente era feriado por ser Día de la Madre.

"Primero dicen que tiene algo y luego nos dan otro diagnóstico, no sabemos cuál es su causa de muerte, hay mucha negligencia, ellos devengan un salario, hacen un juramento para salvar vidas pero no lo hacen, priorizan más sus vacaciones que la vida. Me siento realmente muy triste, mal. Mi otro niño también está afectado", lamentó Martha Peña López, madre del menor.

100%Noticias intentó conocer la versión del Hospital de la Policía Carlos Roberto Huembes pero no hubo respuesta