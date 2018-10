PRESIDENTE DEL COSEP RECIBE SUPUESTAS AMENAZAS PERSONALES

2:47 a.m.

Durante el programa televisivo Jaime Arellano en la Nación, que se transmite en 100%Noticias, el comentarista político aseguró que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) José Adán Aguerri supuestamente está recibiendo amenazas personales a través de llamadas telefónicas a su número personal.

Arellano indicó que en Nicaragua hay muchas personas "cabezas calientes" y que están resentidas con el gobierno "producto de la falta de transparencia y comunicación" y que asocian al COSEP por el vínculo que tiene con el presidente Daniel Ortega.

"El día de ayer me enteré que nuestro buen amigo y presidente del COSEP, José Adán Aguerri está siendo víctima de llamadas de amenazas de muerte por cabezas calientes; por una campaña donde quieren poner a José Adán como el niño malo de la película", dijo Arellano al iniciar el programa.

"Este comentario es como una reflexión en voz alta. Tenemos que actuar mesuradamente; tener cuidado con lo que decimos y lo que hablamos (ya) que podría traer consecuencias que nadie quiere", agregó.

AGUERRI CONFIRMA AMENAZAS

100% Noticias contactó al presidente del COSEP para confirmar la información; sin embargo se limitó a decir que no se iba a referir a ese tema pero aseguró que las amenazas personales "ya están manejándose donde corresponde".

Al respecto el exdiputado Eliseo Núñez, y el concejal del Partido Liberal Independiente (PLI) Alfredo Gutiérrez manifestaron su solidaridad con Aguerri.

"Mi completa solidaridad para con José Adán en esta coyuntura (...) aunque no estemos de acuerdo con diferentes posiciones a las nuestras; (debemos) cultivar la tolerancia y el diálogo, aunque el Gobierno no le interese. No debemos caer en la trampa de la confrontación entre las personas que, aunque con matices y estrategias diferentes, en el fondo, perseguimos lo mismo: Democracia plena para los nicaragüenses" escribió Gutiérrez en su cuenta de Facebook.

Núñez por su parte aseguró que las amenazas de muerte "son inaceptables".

