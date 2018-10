BAYARDO ARCE NIEGA RECORTES DE MEDICINAS EN EL INSS

El asesor de asuntos económicos de la Presidencia Bayardo Arce, informó que no hay orientaciones por parte del gobierno para recortar medicinas a los jubilados y pensionados del seguro social.

Arce desestimó los casos ventilados en las redes sociales y medios de comunicación exhortando a los periodistas a destacar "los esfuerzos que hace el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para traer medicamentos costosos".

"Yo no he visto el tema ese (del INSS); he visto un par de noticias que dicen que no hay medicina; yo no veo un movimiento que me esté demostrando eso. Ustedes (los medios de comunicación) serían los primeros en decir eso", afirmó el asesor presidencial. Arce indicó que aunque "a veces escasean unas medicinas", ve un "gran esfuerzo del INSS" para dar medicina a las personas de escasos recursos.

100% Noticias ha informado acerca de denuncias de enfermos crónicos quienes aseguran que el INSS les eliminó sus medicinas sin una razón aparente.