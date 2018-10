DIPUTADOS CUESTIONAN A FISCAL ANA JULIA GUIDO

10:39 a.m.

Los diputados de oposición al gobierno cuestionaron a la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido quien rindió su informe de gestión 2016 este jueves, ante la Asamblea Nacional.

En su informe Guido destacó que el año pasado tramitaron un total de 40 mil denuncias. Además señaló que un total de 46 mujeres fallecieron de manera violenta, 25 menos que en el año 2015.

El primero en cuestionar a Guido fue el diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, quien señaló la supuesta impunidad que existe en el Caribe Norte donde la Fiscalía no tramita las denuncias de asesinatos de líderes indígenas.

“Mario Leman y Rommel Costa han quedado impunes, porque están involucrados miembros del partido de gobierno en esas acciones militares, el ejército también está involucrado, por eso es que lo dejan tapado”, expresó Rivera.

“En las comunidades indígenas en donde han ocurrido hechos, son procesos que están en investigación, nosotros podemos asegurar que no hay impunidad, al contrario hemos trabajado con mucha dedicación”, aseguró la fiscal.

Posteriormente los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), preguntaron a la fiscal el destino de los bienes incautados al crimen organizado.

“Me gustaría saber cuántos juicios se celebraron por causa del lavado de dinero, cuántos porque no dice. El informe en general es más cuantitativo que cualitativo (…) Por ejemplo en el tema de lavado de dinero, la ley dice que parte de los bienes incautados quedan en manos del Ministerio Público, ahí no nos dice en el informe cuántos juicios se hicieron, cuántos bienes incautaron y qué pasó con esos bienes”, dijo María Fernanda Flores, Diputada del PLC.

“Con relación a los bienes que han sido incautados en los diferentes procesos, eso ahora hay una oficina en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que es la que se encarga de llevar los controles, y por su puesto yo no les puedo dar respuesta sobre eso porque no le corresponde al Ministerio Público dar respuesta sobre ese tema, no sé cómo se distribuyen los bienes”, declaró Guido.

Según el informe de Guido, en 2016 el delito de mayor incidencia fue el incumplimiento de deberes alimentarios, representando el 59% del ingreso total, con 8 mil 696 denuncias e informes policiales, aplicando la mediación en un 50% de todos los casos.