TAXISTAS PIRATAS QUIEREN LEGALIZARSE

Taxistas piratas que prestan el servicio de transporte selectivo sin los permisos de Ley, llegaron a Managua para solicitar a las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) que les otorgue permisos de operación.

“Que nos dejen trabajar, porque tanto ellos como nosotros queremos trabajar”, expresó Edgar Quiroz, taxista pirata de León.

“Venimos a dejar una carta para que ellos sepan la situación de nosotros y también le pedimos a los legales que no armen relajo como lo hicieron en León que todas las unidades de los ilegales las desbarataron y eso no es, el diálogo es habla, la comunicación, el amor entre nosotros mismos”, declaró Omar Lacayo, taxista pirata de Granada.

La semana pasada, los gremios de taxistas que operan de manera legal pidieron a las autoridades de gobierno que se regularicen las operaciones piratas.

“Quien no se apegue a la ley está delinquiendo, rompiendo el orden constitucional en este país y vos no podés pedir rompiendo el orden constitucional que se respeten las cosas, entonces creo que ellos en primer lugar tendrían que salir de circulación y apegarse a lo que establece el procedimiento de la ley, hacer los estudios de factibilidad respectivos y una vez que se demuestre que hay una demanda no servida, que se entren a los procesos de licitación y ellos perfectamente bien pueden entrar a esos procesos de licitación”, dijo Vidal Almendárez, Presidente de FENICOOTAXI.

Las autoridades de gobierno tendrán la última palabra acerca de prohibir la circulación de taxis piratas o bien el de legalizarlos.

En el país existen unos 15 mil piratas que prestan el servicio de transporte de manera irregular.