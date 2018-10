PAPÁ DEL "CHOCOLATITO" MOLESTO CON SU APODERADO

Luis González, padre de Román “Chocolatito” González ha expresado su molestia con su apoderado, Carlos Blandón, por rehusarse a atender sus llamadas para decirle cómo se comporta su hijo y cómo avanza en la negociación con su próxima pelea.

"La información que tiene Román es que va a estar 47 días en Japón y después no sabemos (estamos) aquí estamos esperándolo, me comuniqué con Blandón, yo tengo su número de Whatsapp, y más bien me contestó que no lo siguiera llamando", lamentó Luis González, quien afirmó que si él llama al "Chocolatito", es porque es su hijo.

"Me tiene molesto porque él es el apoderado y no me dio respuesta, allá a la casa no me ha hablado, somos un equipo de trabajo, su mamá preguntó y no sabemos nada de Román" agregó en una entrevista hecha por un periodista de Radio 580.

El padre del Román afirma que Blandón "siempre está ahí, negando la comunicación" cuando la familia intenta conocer sobre la preparación de su hijo.

"Antier, el sábado lo llamé y me contestó un mensaje que no lo estuviera llamando. Somos los padres y necesitamos saber de él", finalizó el padre del púgil.

Román viajó a Japón el pasado 7 de junio para reunirse con el promotor Akihiko Honda de Teiken Promotions y así conocer los detalles de la revancha contra el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, quien en marzo le quitó el púgil invicto al nicaragüense.

Se tiene previsto que la revancha está programada para el 9 de septiembre en Los Angeles, California, Estados Unidos.