SUJETO SE DECLARA CULPABLE USAR EMBLEMAS DE LA POLICÍA NACIONAL

Por Donaldo Hernández

Erick Antonio Robleto Rivera, de 28 años admitió la acusación que le imputaba el Ministerio Público este martes por los delitos de uso indebido de emblemas, uniformes o pertrechos de la Policía Naciona y Ejército de Nicaragua.

Robleto, quien fue capturado el pasado el 06 de mayo, aseveró a 100% Noticias que el objeto por el cual se hacía pasar como policía, era porque es su sueño ser un oficial y si le dieran la oportunidad de ingresar a las filas de la institución, no dudaría en hacerlo.

"Simplemente me lo ponía (el uniforme) para disimular que era policía, no para hacerle daño a nadie, ni para delinquir, porque siempre he deseado ser policía y las solicitudes (en Facebook) que yo les mandaba a los oficiales era para tener relaciones con los agentes de la policía, (era establecer) amistad, acercamiento y ser amigos, mi sueño es ser policía", dijo el acusado.

Captura de pantalla del perfil de Facebook |

El sujeto colgó las fotos con los uniformes policiales en sus redes personales y luego contactaba a las damas policías, según el Ministerio Público.

Para el juicio, la Fiscalía ofreció los relatos de las dos oficiales de policía que fueron contactadas por el sospechoso, además de la vestimenta que utilizaba supuestamente para hacerse pasar por oficial de inteligencia.

Robleto por su parte aseguró que él enviaba solicitudes a "amistades tanto varones como mujeres".

Este viernes el juez Walter William Vargas, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua leerá la contra el sujeto.

La pena mínima son 50 días multa y la máxima tres años de prisión.