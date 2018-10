COSEP VALORA COMO POSITIVO INVESTIGAR DENUNCIAS DE RECORTE DE MEDICINAS

9:50 a.m.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri valoró como positivo el hecho que el Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) proceda a investigar las denuncias de falta y recortes de medicamentos en las empresas previsionales.

Aguerri sostuvo que recortar medicinas no es la mejor opción para garantizar el sostenimiento financiero de la institución.

El presidente del INSS, Roberto López expresó que investigarán los casos de recorte de medicinas en las clínicas médicas previsionales, por orientaciones del presidente Daniel Ortega.

“Lo que correspondía era que se revisaran esas denuncias o esos señalamientos y que sobre eso se pudiera revisar y tomar medidas. Yo no sabía que había ya esa disposición del presidente, pero creo que es correcta y es positiva, mencionábamos que eso no va a resolver el tema, reducir medicinas no es lo que le va a dar sostenibilidad al Seguro Social”, dijo Aguerri.

“Nosotros estamos atentos cuando ya el gobierno determine que nos toque sentarnos, en el caso nuestro como principales representantes del mayor sector generador de empleo formal del país para poder revisar lo que corresponde a nuestra parte”, indicó.