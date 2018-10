LA MENOPAUSIA COMO TABÚ EN LA SOCIEDAD

2:55 a.m.

Cuando se habla acerca de la escritora y poeta Gioconda Belli generalmente se vincula a la seducción, el erotismo y el valor de la mujer en la sociedad; pero pocas veces se imaginan a una Belli comentando sobre la menopausia, esa etapa que despierta temor y una desvalorización a causa de la sociedad.

Y es que precisamente este jueves la poeta comentó sobre su más reciente novela: "El intenso calor de la luna", donde habla sobre lo que considera un tema tabú: La menopausia.

Belli prefiere llamarla madurez, y describe por medio de su escrito esta etapa que lejos de ser un fatídico hecho, es una oportunidad donde la mujer descubre el gozo, la sexualidad, y las posibilidades de realización en este nueva etapa.

"Mi última novela,ha tenido mucho éxito en América Latina, esa es la quinta edición pero ya van como doce ediciones de ese libro", dijo la escritoraEl intenso calor de la luna es la novela más reciente de la poeta nicaragüense Gioconda Belli | 100% Noticias

La poeta comenta que ha sido bien interesante ver cómo la gente ahora interactúa con sus obras por medio de las redes sociales.

"Los escritores pasamos solos, escribir es una actividad solitaria, entonces ahora la retroalimentación con la gente, ahora es mucho más fácil, entonces ahora yo escribo algo e inmediatamente tengo la respuesta de las gente", aseguró Belli.

En este libro se busca dar a conocer un valor quizás antes desconocido o oculto de la mujer por los prejuicios socioculturales luego de los 40 años.

"Las mujeres pasamos cierta edad donde ya no somos fértiles, desafortunadamente hay una especie de desvalorización en esa etapa, y yo le digo que es la avanzada juventud y yo digo que realmente es ahí donde uno tiene la oportunidad de hacer lo que le da la gana porque ya no estás criando, no tenés el miedo de quedar embarazada, es una oportunidad de descubrirnos nosotras mismas", describe.