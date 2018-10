COMERCIANTES DEL ORIENTAL RECHAZAN DISEÑO DE NUEVO GALERÓN

Los comerciantes afectados por el incendio del pasado 14 de mayo en el Mercado Oriental, realizaron un plantón en el lugar donde estaban los 208 calcinados en rechazo al diseño del nuevo galerón que presentó la Alcaldía de Managua.

Los comerciantes exigen a la comuna que les de mayores detalles de este proyecto, pues manifiestan que la imagen del galerón no presta las mismas condiciones en las que antes operaban.

“El problema está en que se presentó un diseño donde no se sabe la longitud, las medidas de los tramos. No se sabe si están respetando lo que en un principio se dijo de cada quien su espacio y la estructura no se sabe si es abierta, cerrada… Según como se ve ahí ese galerón abierto no está a la capacidad de lo que nosotros necesitamos. Nosotros no estamos pidiendo un galerón de lujo, estamos pidiendo la seguridad que necesitamos”, expresó el comerciante Juan Carlos Zamora.

“Presentaron un diseño de un galerón de dos pisos, en el cual a nosotros no se nos ha informado si van a ser los mismos, con las mismas medidas y si vamos a ser ubicados en el mismo lugar, el diseño que presentaron no presenta ninguna seguridad para nosotros y ni para nuestra mercadería”, dijo el comerciante José Daniel Hernández.

“Mis tramos eran dos, medían 6 x 4 y ahorita en el diseño que presentaron es de 1 metro y medio, y entonces cómo quedo yo, yo vendo granos básicos, el diseño es abierto dónde voy a meter mis arroces, mis frijoles y todo lo que vendo”, refirió otra comerciante.

El galerón de dos pisos, tiene capacidad para 195 comerciantes, con 178 tramos en la planta baja y 135 en la planta alta, según declaraciones de la vicepresidenta Rosario Murillo.