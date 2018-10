A UN AÑO DE LA MUERTE DE LIZANDRA JARQUÍN QUIEN MURIÓ TRAS UNA CIRUGÍA PLÁSTICA

A un año de que la joven Lizandra Jarquín, de 25 años muriera después de someterse a una operación estética de lipoescultura y aumento de glúteo, su madre aún tiene en su mente el dolor que vivió al conocer el deceso de su hija una fatídica tarde de un viernes 17 de junio.

En medio de una pared tapizada con retratos de Jarquín, su mamá, doña Sandra González define en una sola palabra la transición que vive: "¡Ha sido difícil!"

"Es un dolor que no pasa, un año que la extraño como fue ayer, fue el día más gris de mi vida, fue duro", cuenta González a 100% Noticias.

La dolida madre afirma que le satisface que sus 25 años, Lizandra haya vivido de forma plena; aunque asegura que aún tuvo algunas cosas que cumplir.

"Ella decía: quiero tener un matrimonio, un carro, y lo tuvo, le faltó viajar a algunos lugares", indica. En medio de lágrimas, doña Sandra reprocha que le "privaron el derecho de disfrutar ser mamá; el derecho de seguirla disfrutando como hija".Lizandra Jarquín junto a su madre | Cortesía 100% Noticias

Lizandra murió por someterse a una cirugía hecha por el doctor David Páramo. La juez Iveth Pineda, titular Juzgado Sexto Local Penal de la capital lo declaró culpable de homicidio imprudente debido a que "violó las normas elementales del debido cuidado, no cumplió con el consentimiento informado, valoró mal a la paciente, sobrepasó el límite de extracción de grasa y aumentó el riesgo de muerte de la paciente".

MADRE DE LIZANDRA: "MUCHAS PERSONAS ESTÁN AGRADECIDAS POR DENUNCIAR A PÁRAMO"

Doña Sandra lamenta que por una persona irresponsable, "que no hizo bien las cosas", hoy por viva este calvario, aunque asegura que Dios tuvo un propósito para que más mujeres no sufran "por un mal cirujano". "Las personas que han perdido un hijo saben lo que duele perder un hijo, no tiene un nombre", dice tartamudeando. Cuando la madre fue notificada de que su hija murió, asegura que el doctor Páramo le dijo que la operación "había sido exitosa".Lizandra al cumplir 20 años | Cortesía "En el fondo mi corazón de madre, mi institución me decía de que algo no se había dado bien; mis amigos me decían, incluso mi padre me decía: "llevémosla a casa, vamos a velarla", y yo decía : ¡No!, rememora. Sandra asegura que producto de la denuncia muchas mujeres le escribieron agradeciéndole por hacer público el caso. "Mucha gente me escribió agradeciéndome por denunciar que suspendió sus cirugías; mi hija sirvió para detener a esta persona", finalizó.

Luego de este caso, el Ministerio de Salud (MINSA) convocó a la Asociación Nicaraguense de Cirujanos plásticos para revisar con detenimiento el expediente de Lizandra Rodríguez, joven que falleció tras realizarse una cirugía plástica a causa de un tromboembolismo graso que le ocasionó un paro cardíaco; no obstante a un año de su muerte, el tema de las cirugías en Nicaragua sigue de la misma forma que cuando murió Lizandra.

Lizandra Jarquín disfrutando de sus vacaciones | CortesíaLizandra junto a su esposo Léster Rodríguez | Cortesía