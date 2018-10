12 SISMOS SACUDIERON EL PAÍS DURANTE EL FIN DE SEMANA

El fin de semana el país registró varios sismos de moderada intensidad, siendo el primero de 5.2 grados que asustó a pobladores del Pacífico a las 7:47 de la mañana del sábado.

“Este fin se semana fue sísmico. Tuvimos sismos importantes desde el día sábado. El primer sismo fue el sábado por la mañana. La mañana del sábado a las 7:47 fue el primer sismo importante de 5.2 (grados) profundidad 15 kilómetros al sureste de Casares, y se sintió en Managua, León, Carazo y Rivas”, indicó la vicepresidenta Rosario Murillo.

“Luego tuvimos en ese mismo punto otros sismos que fueron réplicas, en total 5, frente a Casares. Dos al sureste de Masachapa, 11:23 de la mañana del sábado el más fuerte que fue de 3.5, y 142 kilómetros de profundidad. Tres sismos cerca de El Tránsito, todos han sido gracias a Dios en la costa, a veces tienen repercusión importante en tierra firme, 4.9 el más importante, esto fue anoche a las 9:14. Yo llamé a varias personas, no lo habían sentido. 82 kilómetros al sureste de El Tránsito, 15 de profundidad. El sábado a las 8:45 en León, el compañero Evertz me llamó, sintieron fuerte el sismo de 4.1 en León y Chinandega, fue en las costas de Puerto Sandino, profundidad 61 kilómetros”, detalló Murillo.

En total durante el fin de semana se registraron 12 sismos en las costas, de ellos cinco con magnitudes de 2 a 2.9 grados; cuatro de 3 a 3.9 grados; dos de 4 a 4.9 grados; y uno de 5.2 grados, en la escala abierta de Richter.

“Estuvimos en vigilancia, en alerta, no quisimos llamar, no quisimos asustar. Tomamos nosotros todas las medidas y en comunicación con los responsables, no quisimos hacer llamadas por los medios. En la mayoría de los casos no se sintió muy fuerte, pero sí estábamos con el sistema en alerta”, aseguró la vicepresidenta.