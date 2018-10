EMBARAZO DE ADOLESCENTES NO SE VE COMO VIOLACIÓN

El embarazo en las adolescentes no es visto como una violación, pese a que Nicaragua es uno de los países donde más registran embarazos prematuramente, según las organizaciones que defienden los derechos de la niñez y adolescencia consultados por 100% Noticias.

Magali Quintana de la organización Católicas por el Derecho a Decidir aseguró que esto se debe por la cultura machista en que vivimos, así como la omisión del Estado para tomar fuerza en estos casos y crean un precedente.

"La violación hacia las niñas se está convirtiendo en algo natural. En estos casos los mayores responsables son el Estado por no ha implementado una verdadera educación sexual y por el otro lado este pueblo se siente muy cansado de poner denuncias y la policía y tribunales hacen caso omiso. Las mujeres no denuncias porque la policía omite", subrayó la activista.

Sentenció que de acuerdo a la Ley 779 cualquier hombre debería ser procesado por embarazar a una menor aunque tenga el consentimiento de ésta; no obstante "en esta cultura los casos de violencia hacia las niñas y adolescentes se consideran normal", afirmó.

"NO ES DELITO SI NO SE ACUSA", DICE PRESIDENTA DE LA CSJ

De acuerdo con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alba Luz Ramos, no se puede procesar a una persona que sostenga relaciones con una adolescente si no es presentada una acusación en los Tribunales contradiciendo la versión de la feminista.

"No es delito (..) si no se acusa no puede llegar (a los Tribunales de Justicia)", dijo escuetamente la presidenta de la CSJ.

Zacarías Duarte, director del Instituto de Medicina Legal por su parte indicó que enjuiciar a los abusadores de menores está establecido en el Código Pena pero "no todos llegan al Instituto".

En Nicaragua el 63 por ciento de las mujeres adolescentes tienen su primera relación sexual antes de cumplir 18 años, de ellas el 46 por ciento quedan embarazados antes de cumplir esa mayoría de edad, señala un estudio del Funides.