NICAS RECOLECTAN MEDICAMENTOS PARA VENEZUELA

8:07 a.m.

La crisis de medicamentos que vive Venezuela despertó la solidaridad internacional, a la que se han sumado algunos nicaragüenses.

Algunas organizaciones políticas se sumaron a colecta internacional de medicamentos para ese país sudamericano, cuyo propósito es brindar asistencia a las familias que han sido víctimas de la crisis política que dejado como resultado 80 muertos y miles de personas sin medicinas.

De acuerdo con Violeta Granera, los jóvenes de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en varias ocasiones han llevado medicamento a Venezuela sin problemas.

“La crisis humanitaria que están viviendo es consecuencia de la crisis política y la recolecta de medicinas que va a continuar no resuelve el problema de Venezuela, pero por lo menos aliviana un poco la situación de millones de venezolanos que tienen el dinero probablemente, pero no tienen y no hay forma siquiera de comprar una aspirina”, dijo Granera.

Algunos ciudadanos respaldan la iniciativa, porque a pesar que Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina ha mostrado su solidaridad con Venezuela.

“Cuando estaba Hugo Chávez, Venezuela ayudó al país con la planta y la gasolina, está bueno eso, todos somos seres humanos y el pueblo de Venezuela necesita un apoyo”, “Es magnífico lo que ellos están haciendo porque toditos tenemos necesidad y si ellos están pasando esta necesidad y Nicaragua y nosotros podemos ayudar es yo digo que es excelente lo que se está haciendo”, “Es una forma de demostrar los lazos de hermandad que existe entre ambos pueblos”, expresaron algunos nicaragüenses consultados al respecto.

Las protestas en Venezuela se han arreciado por la muerte del joven David Vallenilla, a quien supuestamente le disparó un uniformado de la guardia bolivariana. Hasta la fecha el gobierno del presidente Nicolás Maduro contabiliza 80 muertos.