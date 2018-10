ENFERMOS CRÓNICOS SIGUEN DENUNCIANDO AL INSS POR MEDICINAS

Varias personas aglutinadas en la Asociación de Pensionados y Jubilados de Nicaragua han denunciado la mañana de este lunes al hospital Central de Managua porque según ellos no les está dando medicamentos y atención médica restringida.

La denuncia fue interpuesta ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien recientemente expresó que estaban recopilando la falta de medicinas para elevar el caso a instancias internacionales.

100% Noticias consultó en una ocasión al asesor de asuntos económicos de la Presidencia Bayardo Arce, sobre la problemática de las medicinas, sin embargó negó recortes. "Yo no he visto el tema ese (del INSS); he visto un par de noticias que dicen que no hay medicina; yo no veo un movimiento que me esté demostrando eso. Ustedes (los medios de comunicación) serían los primeros en decir eso", afirmó el asesor presidencial. Arce indicó que aunque "a veces escasean unas medicinas", ve un "gran esfuerzo del INSS" para dar medicina a las personas de escasos recursos.