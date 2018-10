TENSIÓN EN EL CHIPOTE TRAS DETENCIÓN DE MÁS DE 40 AGENTES POLICIALES

3:18 a.m.

Unos 40 oficiales de la Policía Nacional se encuentran detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote por estar bajo investigación desde el viernes pasado por supuestos actos de corrupción.

Una de las familiares de los reos dijo que están bajo supuestas amenazas para que no den entrevistas a los medios de comunicación.

"No nos dan información, los convocaron a una reunión a las 7 de la noche del viernes; el último mensaje que recibí de mi esposo es que iba a una entrevista, al minuto y medio dijeron que iba a El Chipote con mentiras y engaños", dijo una de las esposas de los detenidos quien no se identificó por temor a represalias.

Familiares de reos detenidos en El Chipote | Iris Castillo

“Nosotros preguntamos qué pasa, de qué los investigan, que nos dejen hablar con ellos pero no nos dicen nada y (también nos dijeron) que el proceso de investigación de un militar es diferente al de un civil, pero a mí me parece que el proceso es uno solo y no deben violar sus derechos”, añadió otra familiar.

Según un medio nacional, algunos oficiales aseguraron que los llamaron para preguntarles sobre el comportamiento de sus compañeros como personas y como trabajadores.