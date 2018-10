SUPUESTO CONTRABANDO DE HUEVOS EN EL ORIENTAL

3:48 a.m.

La Cámara Nicaragüense de Avicultura mostró su preocupación por el supuesto contrabando de huevos provenientes de Honduras.

Para las avícolas nacionales resulta irrisorio que en el Mercado Oriental la cajilla de huevo se oferte en 50 córdobas cuando el valor real oscila entre los 90 y 100 córdobas.

“En los diferentes expendios se está ofertando huevo que no es nacional y que es de mala calidad muchas veces y de precios que son irrisorios, precios que no son lógicos porque uno conoce sus costos, y toda oferta bajo sus costos no es normal”, aseguró Alfonso Valerio, presidente de la Cámara Nicaragüense de Avicultura.

Pero los comerciantes afirman que la baja de precio se debe a la sobreoferta que existe de huevo nacional.

“Está en flota ahorita, está barato”, dijo una comerciante de huevos, afirmando que es producto nacional.

“El mercado se mueve con la oferta y la demanda, hay demasiada oferta de los productores avícolas porque hay demasiada sobreproducción, y entonces a nosotros los comercializadores nos venden a un precio favorable y así nosotros beneficiamos a la población de igual manera”, explicó otra comerciante.

Según la Cámara Avícola el año pasado este sector registró pérdidas por el orden de los 700 millones de córdobas.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!