TRABAJADORES DEL TURISMO SIN INCENTIVOS

3:12 a.m.

Esta semana el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) mostró su preocupación debido a que el gasto promedio por turista que visita Nicaragua no pasa de los 44 dólares, cuando en otros países de la región esto supera los 100 dólares al día.

La meta del sector turístico es que los extranjeros que visiten el país, gasten al menos 50 dólares por día.

Para Marcial Cabrera, presidente de la Federación de Trabajadores de la alimentación y turismo afiliada al Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), esa meta no será posible mientras los empresarios no incentiven a sus trabajadores quienes carecen de capacitación y buenos salarios.

“El 50% de los trabajadores no ganan ni siquiera el salario mínimo que establece la Comisión Nacional del Salario Mínimo, otro problema que tienen las largas jornadas de trabajo donde no les pagan horas extras y estás hablando de largas jornadas de trabajo donde la gente está cansada también, la propina que les corresponde a los trabajadores, un gran porcentaje una gran cantidad la agarran las empresas, es un dinero que no es de ellos”, aseguró Cabrera.

Mientras tanto, Leonardo Torres, presidente de Conimipyme y la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Cantur), señaló que el bajo gasto promedio obedece a la falta de promoción.

“En primer lugar el 60% de turistas que estamos recibiendo es de Centroamérica, cuál es el gasto promedio de ese turista, 38 dólares. Sólo el 21, 22% de turistas que recibe Nicaragua son de Canadá y Estados Unidos, cuál es el gasto promedio de ese turista, más de 100 dólares”, explicó Torres.

Se cifras del FNT, en Nicaragua unas 50 mil personas trabajan dentro del sector turístico.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!