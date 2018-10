RINDEN HOMENAJE A ALEXIS ARGÜELLO

Este sábado 1 de julio el país conmemora el Octavo Aniversario de la muerte del Tricampeón Mundial de Boxeo, Alexis Argüello.

La familia de Argüello, amigos, la comuna y personalidades del boxeo, se reunieron en la Alcaldía de Managua y en el Cementerio Jardines del Recuerdo, para depositar ofrendas florales en donde descansan los restos del púgil.

La Plaza de las Victorias, donde está monumento en honor al Tricampeón también fue visitada por fanáticos de Alexis.

Este sábado se llevará a cabo la entrega de la orden Alexis Argüello al ex campeón mundial Byron “El Gallito” Rojas, el ex campeón mundial Eddy Gazo, a la billarista y campeona panamericana Karen García, y a la ex judoca y ex seleccionada nacional Xochilt Arauz.

Los mexicanos Rubén "Púas" Olivares y el excampeón Carlos "Príncipe" Cuadras participarán en el homenaje a estos deportistas en el parque japonés.

La orden Alexis Argüello fue instituída en 2010, un año después de la muerte del tricampeón mundial y alcalde de Managua.

