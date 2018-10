EVERTH CABRERA LAMENTA LA MUERTE DE BEISBOLISTA CHINANDEGANO

2:43 a.m.

Foto: Cortesía

El exgrandes ligas nandaimeño, Everth Cabrera lamentó en su cuenta de Facebook la muerte del pelotero chinandegano César Díaz Molina.

El deportista falleció la madrugada del domingo por causas desconocidas, según informaron medios de la localidad.

"¡Ay Dios, no sé ni cómo empezar hermano mío!; no tienes ni la menor idea cómo me cayó esta noticia tuya. Fuiste el mejor compañero de equipo para mí... fuimos campeones con los Tigres de Chinandega y lo mejor de esto era la gran humildad, sonrisa y aquellas grandes ganas de salir a dar todo por tu equipo hermano. Nunca te olvidaré", escribió Cabrera.

En un segundo escrito el deportista dijo que durante su trayectoria nunca había sentido tanta química al jugar con Díaz y el equipo al que pertenecía.

"Ese grupo de compañeros y hermanos hasta el momento ha sido el mejor que ha estado en mi carrera, incluyendo Grandes Ligas; la química que había en ese equipo y a como nos hicieron sentir a los refuerzos fue algo muy especial... te llevo en mi corazón por siempre", recordó el pelotero nandaimeño.

Cesar Díaz fue sepultado este lunes en su tierra natal Chinandega en medio de una gran conmoción y dolor.

