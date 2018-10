ACUSAN A POLICÍA DE NO CUMPLIR PROMESA A VIUDA DE AGENTE ASESINADO EN EL BARRIO SAN LUIS

Por Donaldo Hernández

Mirna Pérez Toruño, viuda del Sub inspector de la Policía Nacional, Julio César Narváez quien fue asesinado el pasado 26 de enero en el barrio San Luis de Managua, amenaza con hacer una huelga de hambre ante el supuesto incumplimiento de promesas de la institución policial de otorgarle las escrituras de la vivienda donde actualmente vive junto a sus dos hijos.

Toruño aseguró que la institución supuestamente le ha negado las escrituras de la vivienda donde actualmente vive argumentándoles que no pueden hacer nada por ella sin un papel que los declare como herederos.

"Yo le pido a la institución que me de los papeles de la casa ya que es para mis hijos, yo me alegré cuando me dijeron que me entregarían las escrituras en un acto público; ahora que voy a pedir la documentación de la vivienda dicen que el banco solicita otros documentos y yo no tengo tiempo de dar vueltas, no tengo para pagarle a un abogado, tengo que buscar trabajo porque mantengo a mis dos hijos", lamentó Toruño.

La viuda indicó que el Sub oficial no tenía cuentas en el banco y solo la tenía a ella como beneficiaria de todo por lo que solicitó al gobierno la intervención pues no quiere ver a sus hijos en la calle.

Por su parte Carolina Toruño, suegra del oficial asesinado lamentó que pese a que Narváez trabajó 13 años en la institución ahora quieran barrer las calles con sus nietos.

