HOMBRE CONFIESA QUE VIOLÓ A BEBÉ DE 13 MESES Y PIDE PERDÓN

Foto: Cortesía NotiMatv

Bryan Omar García Duarte, de 20 años confesó haber violado a una bebé de tan solo once meses y pidió perdón por el hecho este jueves mientras fue presentado en los juzgados de Jinotega.

García es acusado por los delitos de secuestro simple y violación agravada. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 3 de julio en unos cafetales en la comunidad El Destino, en el municipio de El Cuá, Jinotega.

"Vamos a ver cómo salimos. No tengo nada más que hablar, no me siento muy bien" dijo el presunto violador, y continuó "es una criatura uno no puede hacer eso, yo andaba borracho y abusé de ella; yo sé lo que hice, sé que es un pecado, es una bebé. Aunque les va a parecer una burla a estos carajos pero estoy arrepentido".

Producto del supuesto abuso la bebé presenta moretones y golpes en todo su cuerpo, según declaró la abuela este jueves.

"Que me perdone Dios porque es un angelito, estoy muy arrepentido por lo que hice, jamás lo volvería hacer", repitió el hombre.

La audiencia inicial fue programada para el 18 de julio a las 8:30 de la mañana.

