LA HISTORIA LLENA DE ABUSOS, DECEPCIONES Y ABANDONO DE LA MADRE DENUNCIADA EN LAS REDES

La historia de la madre adolescente de iniciales H.N.M.L quien fue denunciada en las redes sociales por darle una brutal golpiza a su bebé de once meses en un barrio de Managua el pasado miércoles 05 de julio, está llena de desilusiones, sueños frustrados, y hasta violación por parte de su padrastro.

La joven fue criada por su hermana y una señora de nombre Micaela Reyes en el municipio de San Francisco Libre, ya que su madre tenía que trabajar, según reporta el diario HOY.

La señora que crió a la joven lloró a ser entrevistada por ese medio digital y reveló que cuando ella tenía doce años de edad fue violada por su padrastro y quedó embarazada producto del abuso pero perdió al bebé.

"¡Qué horrible mi vida!"

Por esa causa se hizo una denuncia ante las autoridades locales, sin embargo la investigación no avanzó por falta de pruebas.

Micaela Reyes detalló al diario HOY que luego de la violación la joven se fue a vivir con su tía quien le dio dónde vivir.

Se levantaba en las noches y decía: “¡Qué horrible mi vida!”, prosiguió el relato Reyes.

La joven quedó embarazada nuevamente a los 15 años por Elvis Antonio Rivera, de 29 años, con quien procreó a su primer hijo. El menor vive en la comunidad.

Mientras tanto la mujer siguió la travesía de su vida con la esperanza de un futuro mejor y viajó a Managua.

Su vida en Managua

En la capital la joven fue acogida en el barrio Villa Alemania, en Managua por una familia quien año y medio después de que la recibió, la denunció por agredir a su bebé en reiteradas ocasiones.

Arellys Baltodano Reyes, habitante de la vivienda dijo a 100% NOTICIAS el día que la mujer fue detenida que no era la primera vez que golpeada a su bebé y ese día fue la gota que derramó el vaso.

“Mi mamá le dio alojamiento porque prácticamente no tenía dónde vivir por todo ese tiempo, hace un año y medio ella venía embaraza, nosotros nos encariñamos del bebé, lo acompañamos al hospital porque su familia es de lejos, y aquí ha pasado prácticamente año y medio; el niño tiene once meses apenas, pero desde que tiene 6 meses lo maltrata porque no la dejaba dormir, cada vez que el niño llora lo maltrata”, denunció Baltodano.

En Managua la joven madre se dedicó a trabajar de ama de casa, lugar donde fue sacada por la Policía Nacional y detenida por la denuncia hecha en las redes sociales.

