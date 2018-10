CERRATO NIEGA SUPUESTO COMPLOT

Lea también: Partido Unidad Cristiana reafirma alianza con FSLN

El presidente del(PRD), Rev. Saturnino Cerrato, negó que ellos se esténcon el Frente Sandinista de Liberación Nacional () y con Ciudadanos por la Libertad () para quitarle poder al Partido Liberal Constitucionalista () en los Consejos Electorales Municipales () como lo denunciaron esta semana los directivos del PLC. “Nosotros apenas tenemos segundos miembros a nivel de los CEM en trece lugares y, a nivel de los CED (Consejos Electorales Departamentales), solo tenemos en dos lugares. Entonces, en definitiva, esos son argumentos que, al menos con nosotros, no están relacionados”, declaró el líder del PRD.Asimismo, Cerrato explicó que algunos miembros del PRD ya fueron citados con el propósito de que se preparen para “defender el voto”. Finalmente, el presidente del PRD reiteró que no tiene compromisos políticos con nadie. “Yo, Saturnino Cerrato, no tengo compromisos con nadie y no nos prestamos a hacerle el juego a nadie. Así que, para mí, si habrá otros que puedan ser acusados de eso (complot), serán, pero nosotros estamos en pro de nuestro partido”, señaló el político.