ENCUENTRAN RESTOS DEL BARCO DESAPARECIDO HACE 10 DÍAS EN EL CARIBE

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua suspendió la conferencia de prensa de este domingo, en la que informaría sobre las labores de búsqueda y rescate de los trece tripulantes del barco “Miss Johana Betsey”, desaparecido desde el pasado 29 de junio en el Mar Caribe.

El propietario de la embarcación perdida, Eduardo Zeledón, informó que la conferencia se suspendía porque hay nuevos elementos que han acontecido en las últimas horas y prefieren enfocarse en la búsqueda, e intensificar el rastreo marítimo y aéreo a 10 días de la desaparición del barco y los marineros.

“Están apareciendo nuevas cosas y entonces quieren estar más seguros la Naval de lo que va a decir, ellos se están enfocando en la búsqueda más fuerte el día de hoy y mañana porque así como aparecieron cosas tienen que aparecer otros indicios del barco (…) Se encontró un cabo, un mecate del barco, se encontró un barril, se encontró un bidón lleno de aceite 50 nuevo”, dijo Zeledón asegurando que sí son de su barco. Todas estas cosas fueron encontradas en aguas costarricenses, por lo que la Naval está haciendo las coordinaciones para traerlas a Nicaragua.

Asimismo, el dueño de “Miss Johana Betsey”, confirmó que en los Cayos Perlas unos pescadores encontraron nasas de la embarcación.

“Las nasas se encontraron en los Cayos Perlas, sí son del barco, las reconozco porque esas nasas están reparadas y la reparamos con pantai y una madera que se llama ocote real. La Naval inmediatamente al saber del hallazgo se movilizó para allá”, señaló.

Zeledón no puede asegurar que su barco se haya hundido, “no puedo decir si se hundió o no se hundió el barco, porque mientras no miremos el barco, o no miremos un tripulante no podemos estar claros de lo que pasó (…) Todos estamos preocupados, yo soy de la postura que mientras no se encuentre rastros del barco o de las personas no podemos decir que murieron”, agregó.

A las labores de búsqueda se sumarán las de buceo, pues se está coordinando que un barco con 40 buzos, cada uno con su cayuco para que hagan un despliegue en la zona. “Esperamos que con este despliegue de buzos se pueda ver realmente que pasó, porque ya 40 buzos cubren un área bastante grande y esperamos tener noticias. La Fuerza Naval no va a cesar con la búsqueda, esto lo van a ver hasta las últimas consecuencias, me han manifestado que esto ha sido unos de los mayores despliegues de búsqueda que se ha dado en el país”.

