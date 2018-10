SUBPROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS ABANDONA ENTREVISTA MOLESTO

Por Houston Castillo

Luego de minutos de tensión al ser cuestionado sobre varios temas de relevancia en la coyuntura nacional, el subprocurador de Derechos Humanos Adolfo Jarquín Ortel abandonó una entrevista realizada por el periodista Luis Galeano este martes durante el programa Café con Voz que se emite en 100%NOTICIAS.

Jarquín estuvo notablemente a la defensiva durante los cuestionamientos que le realizaba el conductor del programa y con diatribas descalificaba a los opositores que disienten con el gobierno del presidente Daniel Ortega.

"Hay personas que hablan mal del Gobierno porque son enemigos del Frente Sandinista, o no les gusta porque viven en el pasado ¿cómo no vas a reconocer que ha cambiado la cosa en Nicaragua? Vos te encontrás un gobierno libremente electo, una Asamblea Nacional libremente electa por el voto popular? No es asunto que no fue por el voto popular, eso lo dicen los que son enemigos del gobierno. Este es un gobierno de reconciliación nacional" dijo el subprocurador.

El funcionario público prefirió adular al mandatario nicaragüense Daniel Ortega y defender los comicios presidenciales pasados y evitó responder a los cuestionamientos del periodista Galeano a quien lo insultó diciéndole que "perdió la ética periodística" y que estaba "politizado".

Podría interesarte: Nicaragüenses sin interés en elecciones municipales

"Hemos observado los procesos electorales y nosotros tenemos otra visión (a la de los opositores), así que eso depende de qué es lo que quieren decir porque son organismos politizados; se te sale lo politizado, perdiste la ética periodística", le dijo el subprocurador al periodista.

https://youtu.be/_ofvg_om4V4?t=1816 Al final del programa el conductor de Café con Voz Luis Galeano junto al productor Winston Potosme comentaron que era la primera vez que ocurría un hecho como este durante el tiempo que ha estado al aire.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!