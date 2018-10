CABRERA ES DADO DE BAJA DE LOS MEDIAS BLANCAS DE CHICAGO

"No tengo ninguna excusa", dijo Cabrera | Foto: Cortesía

El ex big leaguer nandaimeño Everth Cabrera fue dado de baja de los Medias Blancas de Chicago este viernes, informó el diario La Prensa.

De acuerdo con la versión digital del medio, Cabrera no juega en las Grandes Ligas desde 2015, cuando estuvo brevemente con los Orioles de Baltimore. Posteriormente debido a situaciones de adicción a las drogas fue enviado a Cuba para ser rehabilitado. Luego Cabrera jugó en la Liga de Beisbol Profesional en Nicaragua donde mostró un cambio, por lo que los Medias Blancas le brindaron una oportunidad.

Al conocer la noticia el nandaimeño dijo a 100% NOTICIAS que no se justificaría y que trataría de conseguir un mejor nivel en el deporte.

"Soy una persona que me gusta ser claro y de verdad que no tengo ninguna excusa. Cuando una persona normal lo contratan en una empresa toman la decisión de despedirte, no estaba bateando, las cosas no estaban saliendo como yo esperaba" aseguró Cabrera.

