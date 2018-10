PLC OFICIALIZA FÓRMULA EN MANAGUA

9:09 a.m.

Alfredo Gutiérrez y Ruth Cerda conforman la fórmula a la Alcaldía de Managua que fue presentada y oficializada este martes por la cúpula del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Gutiérrez afirmó que renunciará a la militancia del Partido Liberal Independiente (PLI) y a su concejalía.

“En el caso concreto del Partido Liberal Independiente, yo como miembro del PLI si ellos no terminan de decidir entrar en una alianza lo que parecer ser que ya no se va a dar, efectivamente como en otras ocasiones lo he dicho Alfredo Gutiérrez procedería a como corresponde de acuerdo a ley renunciar al Partido Liberal Independiente y proceder a renunciar a la Concejalía a la Alcaldía de Managua”, expresó Gutiérrez.

La fórmula del PLC en Managua fue escogida de manera directa por Arnoldo Alemán.

