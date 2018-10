CXL OFICIALIZA A SU CANDIDATO POR LA ALCALDÍA DE MANAGUA

El partido político(CXL) presentó oficialmente al médicocomo candidato a. Mendieta aseguró quey no por algún interés de lucro personal, asimismo que no desplazará a nadie dentro de este partido, pues. “Quiero expresarle a todo el pueblo de Nicaragua y en particular a los Managuas…, ni tampoco soy un profesional de la política que son los que viven de ella, yo soy un profesional de la medicina participando en política por convicción, no por necesidad, porque quiero ser un factor de ayuda de esta ciudad y para Nicaragua.que ha estado secuestrada por el orteguismo durante 12 años”, dijo Mendieta.Por su parte, la presidenta denegó que la escogencia de Mendieta haya sido por dedazo, debido a los comentarios del concejalquien dijo que no hubo consenso, pues él se inscribió como candidato y no fue tomado en cuenta. “Hubo una votación de 23 votos a favor, uno en contra y simple y sencillamente Mauricio Mendieta es hoy el candidato oficial de este partido…, aquí hay un consenso de toda la estructura”, aseguró Monterrey. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!