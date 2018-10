HEALY: LLUVIA ACORTÓ DISCURSO DEL PRESIDENTE ORTEGA

El presidente de la(UPANIC),señaló que presidenteno se refirió a temas nacionales durante la celebración del 38 aniversario de ladebido a la lluvia que lo obligó a dar un discurso de 17 minutos. “Yo creo que el presidente quiso hablar de todos estos temas para la lluvia no le permitió, yo vi que como comenzó a llover lo acortaron…y creo que la lluvia lo obligó a terminar su discurso”, expresó Healy. “Yo lo que escuché que es lo que me interesa, es que”, agregó.En el discurso más corto del presidente Ortega durante el, expresó su solidaridad con su homólogo venezolano. “El gobierno de Nicolás fue electo por el pueblo venezolano, no fue electo en otro país, las votaciones en las que se eligieron a Chávez y a Maduro se realizaron en Venezuela, no se realizaron en otro país; y deberían de cuidarse estos países que quieren controlarle a Venezuela cómo desarrollar su proceso institucional, lo que no quieras para ti, no lo quieras para otros, hay que respetar y hay que ser promotores de la paz”, dijo. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!