25, Julio, 2017 25, Julio, 2017 6:05 a.m. 6:05 a.m.

INESTABILIDAD EN ESTADO DE DERECHO AHUYENTA INVERSIÓN ESTADOUNIDENSE EN NICARAGUA

La embajadora de Estados Unidos Laura Dogu se reunió ayer con la cúpula de Cosep para analizar el informe del clima de Inversión que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos. Dogu reiteró su preocupación sobre la falta de solución a los conflictos de propiedad. “Tenemos a muchos ciudadanos estadounidenses que todavía no han recibido una resolución por sus casos de propiedad, y otros que a pesar que hay resoluciones de CSJ, no han podido tener sus propiedades otra vez”, asegura la embajadora estadounidense en Nicaragua. “Yo he hablado con algunas empresas que quieren venir a Nicaragua pero por la falta de Estado de Derecho, principalmente con la propiedad, ellos no quieren invertir porque no hay confianza que ellos puedan comprar una tierra y hacer cualquier tipo de actividad y que pueden tener protección bajo la ley de Nicaragua”, agrega la diplomática. Rosendo Mayorga dice que le pidieron lista de casos puesto que hay dos tipos de casos, los que estaban en la lista de Waiver, y otra lista de ciudadanos norteamericanos. Amcham calcula que hay 20 casos de conflicto de propiedad. La Embajada de Estados Unidos asegura que tiene como prioridad apoyar a las empresas estadounidenses que están considerando las oportunidades de negocio que Nicaragua ofrece. Durante un encuentro con el COSEP confirmaron que Nicaragua ofrece condiciones que atraen la inversión, tales como la seguridad física, una fuerza laboral joven con bajos salarios, incentivos fiscales y zonas francas. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!