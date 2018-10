APOYO DE NICARAGUA A VENEZUELA INFLUYE EN APROBACIÓN DE NICA ACT

La embajadora de Estado Unidos en Nicaragua Laura Dogu afirma que Nica Act no sólo es impulsada por la política interna en Nicaragua, sino también con la política exterior de nuestro país, principalmente el apoyo político que Managua brinda a Caracas. “Muchas personas en Washington han notado las palabras muy fuerte de parte de Nicaragua en favor de Venezuela, y he escuchado de algunos de ellos (funcionarios norteamericanos) que fue una sorpresa escuchar a Nicaragua hablando más fuerte que Venezuela hablando en favor de Venezuela. Todo esto en conjunto impacta sobre la decisión de la Nica Act”, afirma Dogu.Con respecto a la situación política en Nicaragua expresa: “hemos dicho que estamos preocupados por la falta de democracia, la falta de transparencia, el hecho que las personas no tienen confianza en su sistema político. Es importante tener separación de poderes. Necesitamos seguir trabajando conjunto con Nicaragua”, asegura la embajadora. Dogu también destaca que Estados Unidos da seguimiento a la relación de Nicaragua – Rusia, aunque admite no lo ven como una amenaza, y que Nicaragua puede tener relaciones diplomáticas con los países que crea conveniente. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!