JUEZ SE DEFIENDE DE CRÍTICAS EN CASO JORGE GARCÍA

El juez que llevó el, el doctorhacia su trabajo sobre este polémico caso, donde García de 48 años asesinó a, de 31, al descubrirlo robando dentro de su casa en residencial Las Brisas, en diciembre del año pasado. El judicial dijo que él ni acusó, ni decidió la culpabilidad de García. “Yo lo que lamento es que la gente asuma que ha sido una responsabilidad mía cuando en realidad yo no fui el que lo acusé, yo no fui el que escogí al abogado defensor del acusado, yo no fui el que mantuvo su derecho a ser juzgado por el Tribunal de Jurado, eso lo hizo el acusado asesorado por su abogado, y yo no estuve en juicio pidiendo que lo declararan culpable y no fui el que lo declaró culpable, fue un Tribunal de Jurado conformado, lo que establece la Ley”, dijo Silva Pedrosa.Tras conocerse que, la opinión pública inició una campaña de apoyo hacia el ciudadano, y un repudio al sistema judicial nicaragüense. “Me ha tocado enfrentarme a los comentarios de la opinión pública “que el Juez, el Juez”… ¿y yo qué es lo que he hecho acá? Fue el Tribunal de Jurado que tuvo sus consideraciones para declararlo culpable, fue el Ministerio Público el que tuvo sus consideraciones para acusarlo (…) Yo haría mal en pronunciarme en algo que todavía no llega a su fondo, porque todavía está pendiente resolver el incidente de nulidad”, agregó el juez. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!