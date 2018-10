26, Julio, 2017 26, Julio, 2017 12:16 p.m. 12:16 p.m.

HOOTERS ES DENUNCIADO POR EXTRABAJADORAS

HOOTERS La cadena de restaurantes estadounidense que levanto expectativas en el público adulto por su apertura en Nicaragua, ahora se encuentra en el ojo del huracán por denuncias públicas y masivas de ex trabajadoras que han utilizado las redes sociales para denunciar una serie de supuestos abusos y explotación laboral. El caso fue lamentado por el propio presidente de AMCHAM, organización que promovió la instalación de la marca en nuestro país. 100%Noticias busco la reacción de los representantes del negocio, pero hasta el cierre de edición, no atendieron nuestra solicitud de entrevista. En las denuncias, las extrabajadoras aseguran que se les humillaba verbal y psicológicamente, y que no se les pagaba lo que se establecía en un contratos. El Ministerio del Trabajo no se ha pronunciado en este caso, y de momento se desconoce si existe una denuncia formal, más allá de las redes sociales. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!