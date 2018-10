NICA ACT ES APROBADA POR COMITÉ DE RELACIONES EXTERIORES DEL CONGRESO ESTADOUNIDENSE

Este jueves el comité de Asuntos Exteriores del Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó por unanimidad la Ley Nica Act. La cual sancionaría al Estado de Nicaragua con el recorte de ayuda, y el veto para que organismos de préstamos internacionales no desembolsen a nuestro país. Según los impulsores de esta ley, buscan que el gobierno del presidente Daniel Ortega garantice transparencia, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, entre otras recomendaciones. La ley ahora pasará a la Cámara Baja del congreso para avanzar en su plena aprobación.Según la impulsora de esta ley sancionadora Ileana Ros-Lehtinen, el gobierno de Nicaragua debe permitir la libertad de expresión de opositores; además de hacer elecciones libres democráticas y transparentes, con acompañamiento y observación de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos. De no acatarse estas medidas, Estrados Unidos cortaría todos los fondos hacia Nicaragua, y además se negociaría con bancos para que estos no desembolsen ni ayuda, ni prestamos que vayan destinados hacia instituciones del gobierno del presidente Ortega. Con la aprobación de la Nica Act no hay un recorte de ayuda inmediato, lo que hay es una condición al gobierno de Nicaragua, “si el gobierno no hace estos cambios sugeridos, entonces entrarían en vigencias estas limitaciones”, expresa el periodista de la Voz de América Gessel Tobias. La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua Laura Dogu, ha destacado que depende del gobierno Daniel Ortega si esta Ley se aplica o no. El 70% de toda la ayuda internacional llega específicamente de Estados Unidos. Para la aplicación plena de esta ley, es necesaria su aprobación en la Cámara Baja, Cámara Alta, y la firma del presidente Donald Trump. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!