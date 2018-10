JUEZA DE OCOTAL DENUNCIARÁ A POLICÍAS POR ABUSO DE AUTORIDAD

La, denunciará por “abuso de autoridad” en Asuntos Internos de Plaza el Sol, en Managua, a los Comisionados Mayor Alejandro Ruíz Martínez y Ramón Castillo Lira, jefe y segundo jefe respectivamente, de la Policía Nacional de Estelí. El pasado lunes,por oficiales de la policía de una vivienda que intentaba recuperar con una orden de desalojo que ejecutaría José Danilo Delgadillo, Juez de Ejecución y Embargo en la región. Posteriormente fue trasladada en una patrulla a la estación policial de. “No era la manera de sacarme, la Policía no tiene la facultad de declarar nulo un desalojo, su deber es auxiliar al Juez para que no lo golpeen y no lo contrario a como en mi caso ocurrió”, dijo la jueza.“En un primer momento, el Comisionado Mayor Alejandro Díaz, inquilino de Julián Vallecillo Irías, para mi sorpresa, accedió y sacó sus uniformes, pertrechos y pertenencias, las acomodó en su carro, pero de pronto se retractó diciendo: no, de aquí nadie me va a sacar”, explicó la Jueza. “Díaz hizo una primera llamada, llegaron 4 oficiales que muy respetuosos entendieron el procedimiento; hace la segunda llamada y llega el Comisionado Mayor Ramón Castillo vociferando, aventándonos y girando orden de detención para mi madre, mi hija y para mí”, agregó. “Cuando los magistrados José Dolores Ubau y Roberto Petray llegan y preguntan por qué me detuvieron, el jefe policial de Estelí respondió: No está detenida, la invitamos a platicar, ¿será ahora una manera moderna de invitar a platicar a una persona a empujones y trompones lanzada a una unidad policial?”, señaló.detalló que el jefe policial de Estelí le prometió hablar este miércoles con “altos mandos” y el jueves resolver, y que le prestaría a sus efectivos para ayudarle a sacar los bienes del inquilino que hay en la casa ubicada frente al costado oeste de la Cruz Roja en, que la adquirió desde el 2002, pero en el 2011 la rentó al señor Vallecillo Irías. La periodista Alina Lorío Lira del medio Las Segovias en las Noticias, buscó la versión del jefe departamental de la, Comisionado Mayor Alejandro Ruíz Martínez, pero su asistente dijo que se encontraba en reunión en Managua. También intentó conocer la versión del Comisionado Mayor Ramón Castillo Lira, pero se encontraba en una reunión en la unidad policial. *Fotos: Las Segovias en las Noticias © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!