EMPRESARIOS, POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES REACCIONAN ANTE NICA ACT

La Ley Nica Act que sancionaría al gobierno del presidente Daniel Ortega, y que se consolida cada vez más en Estados Unidos, no deja indiferente a nadie en nuestro país. Empresarios, político y organizaciones se han pronunciado ante esta ley, que provocaría dificultades en la economía y política nacional. Ante la aprobación de la Ley Nica Act este jueves en la Comisión de Relaciones Exteriores del congreso estadounidense, se tiene previsto que los diputados en la Asamblea Nacional de Nicaragua sesionará extraordinariamente este viernes para pronunciarse al respecto.El diputado Wilfredo Navarro adelantó que harán un rechazo rotundo a lo que califica como una acción injerencista. “Por ser la Asamblea Nacional, el organismo relacionado con temas de leyes, tiene que sentar esta posición, esta es una amenaza contra el desarrollo del país, y es una agresión a la soberanía de nuestros pueblos”, expresa el diputado y segundo secretario de este poder del Estado. El Cosep reaccionó ante este avance de la ley sancionadora, y su presidente José Adán Aguerri asegura que “con o sin Nica Act se promoverán las inversiones”. Mientras representantes del FUNIDES llamaron al dialogo y reflexión al gobierno, para que esta ley no se aplique y desacelere el crecimiento sostenido que ha tenido el país en los últimos años.Por su parte el experto Bosco Matamoros, ve extremadamente preocupante que hay un consenso entre demócratas y republicanos sobre la situación en Nicaragua, “ellos están convencidos que (en Nicaragua) no hay una institucionalidad, y donde no hay una separación de poderes”, expresa. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!