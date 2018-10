EL SALVADOR RECOMIENDA A SUS CIUDADANOS NO VIAJAR A NICARAGUA

El gobierno de El Salvador recomienda a sus ciudadanos evitar ingresar a Nicaragua de ser necesario, esto ante los mayores requisitos necesarios para poder viajar. Esta semana la cancillería salvadoreña emitió un comunicado con los nuevos requerimientos que pedía el gobierno nicaragüenses para sus ciudadanos.“Nicaragua está poniendo más requisitos de los normales”, dijo Héctor Rodríguez, director general de Migración y Extranjería durante una entrevista televisiva realizada este jueves, así lo informa un portal noticiosos de ese país centroamericano. Según el funcionario el proceso para ingresar por vía terrestre a nuestro país ha cambiado, y esto podría afectar a los turistas salvadoreños. Por ello, el gobierno salvadoreño recomienda que “Si no es necesario viajar a Nicaragua no lo haga”, advierte Migración. Según Rodríguez es preferible no visitar la tierra de lagos y volcanes "debido a las diferentes exigencias que existen en este momento".Según los nuevos requisitos de ingreso, dicho formulario deberá haber sido enviado con al menos 7 días de anticipación. De lo contrario el turista se expone a que se le niegue su ingreso a Nicaragua.Estos requerimientos se aplican para todo tipoi de ingreso, ya sea “una visita personal, familiar o grupal para participar en actividades turísticas, culturales, religiosas, deportivas, negocios o simplemente de tránsito por territorio nicaragüense”, así lo indica un comunicado emitido por Migración y Extranjería de El Salvador. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!