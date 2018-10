JUBILADOS DE MASAYA PROTESTAN POR MEDICINAS, POLICÍA RETIENE MARCHA

8:17 a.m.

Varios kilómetros recorrieron personas de la tercera edad para llegar a las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social filial Masaya; los ancianos marcharon para exigir se les de sus medicinas completas, y aseguran que se les está cercenado su derecho, porque hay recortes en esta institución.La marcha inició desde el parque central de la Ciudad de las Flores, y culminó en unos metros antes de las instalaciones del INSS en Masaya, puesto que el edificio gubernamental estaba acordonado por agentes policiales que impidieron un avance de los ancianos manifestantes. Así lo informa el periodista Henry Briceño.Los adultos mayores protestaron con la intención de entregar un pliego petitorio a las autoridades del INSS, pero un cordón policial que no permitió que avanzara hasta que después se permitió entrar una comitiva de los ancianos para que entregara el documento que expone el malestar y preocupación de los ancianos. Los manifestantes también expresaban que no era necesario la presencia de la policía nacional, puesto que era una marcha cívica, que no violenta ninguna norma establecida en el código civil o penal.Entre las pancartas que llevaban los ancianos se leía algunas frases como: “Sin medicina nos están matando”. Uno de los señores manifestó que tiene conocimiento de seis personas que han fallecidos debido a complicaciones producto de la falta de medicina: “Ya hay seis muerto por falta de medicinas y falta de atención buena, eso es un crimen y van a seguir muriendo por falta de medicamentos”, expresa uno de los protestantes de edad avanzada. Foto: Cortesía © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!