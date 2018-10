NICA ACT NO ES LA MANERA PARA QUE NICARAGUA MEJORE ASEGURA HUMBERTO ORTEGA

El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, llama a una concertación nacional para lograr que Nicaragua avance mejor hacia el progreso. Esto lo expresó durante el programa IV Poder, en donde además, abordó temas como su paso por el ejército, las acusaciones de algunos sectores de denominar al gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra como una dinastía, la Nica Act, entre otros temas. El exjefe del ejército, asegura que en Nicaragua no se permitirá que se instaure otra dictadura. "Nosotros los sandinistas no permitimos una dictadura como la de Somoza, y jamás permitiremos ese tipo de formas de gobiernos", expresa. Además destaca que “para montar una dinastía como la de Somoza, se tiene que contar con el apoyo de una potencia, ¿Y qué potencia está apoyando aquí, para que se haga una dictadura y una dinastía? Estados Unidos montó a Somoza y lo ayudó a hacer dinastía, y hasta el último momento lo quisieron preservar, si no a Somoza, a la Guardia Nacional”.Por ello, llama a una concertación nacional, y de esta manera garantizar un firme progreso en el país. "Yo reitero el llamado, aquí es necesario que los nicaragüenses nos concertemos en un proceso de dialogo inclusivo, en donde todo el que quiera participar lo pueda hacer, pero de una manera bastante ordenada. Aquí hay experiencias, desde el 90 (año 1990) en la transición de la guerra hacia la paz, si no es por una fuerza de diálogos y concertaciones, no se hubiese logrado”. Con respecto la Ley Nica Act, Ortega afirma que “Si realmente ellos (gobierno de Estado Unidos) quieren que mejoremos en Nicaragua, en una serie de aspecto que ellos señalan, está bien. Pero no es castigando, no es con sanciones, no es con este tipo de medidas que claramente se sitúan en una injerencia”, además destaca que “por principio no podemos los nicaragüenses aceptar este tipo de castigo”.Además exterioriza que,“después de más de un siglo de destrucción, de intervenciones, de guerra, terremotos, huracanes, todo lo que ha sufrido este pueblo, apenas nos estamos enrumbando en un proceso de paz”, además opina que "Nicaragua está mejor antes, pero todavía hay que seguir trabajando, porque todavía hay una enorme miseria, todavía hay problemas profundo en este país". Ortega durante el programa estelar de 100% Noticias, narra cómo fue que su salida como general del Ejército de Nicaragua, y asegura que fue por la presión impuesta por el gobierno norteamericano, "Iniciando doña Violeta Barrios, su gobierno fue sometido a un corte de ayuda, porque según ellos (algunos sectores de Estados Unidos) tenía que desaparecer al ejército, que en ese momento yo encabeza. Ese era su propósito de fondo, que doña violeta me sacará como jefe del ejército". © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!