NICARAGUA EL CUARTO PAÍS MÁS VULNERABLE ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

9:39 a.m.

Estudios internacionales revelan que Centroamérica es una de las regios más vulnerables ante los efectos del cambio climático, sin embargo, recibe poco apoyo de organizaciones mundiales para hacerle frente. Datos oficiales revelan que entre 2003 y 2006 el istmo sólo recibió 0.7 por ciento del financiamiento climático mundial, lo que representó unos 200 millones de dólares. Estos datos fueron presentados en un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, con base en Guatemala, y el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo, HIVOS, el brazo de cooperación internacional de Holanda, usando datos del portal Climate Funds Update. GOBIERNO RATIFICA POSTURA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Las instituciones que presentaron este estudio afirman que los gobiernos de Centroamérica no han consolidado una estrategia que permita movilizar mayor cantidad de recursos para mitigar los daños que provoca el cambio climático. Según el Índice de Riesgo Climático el país más vulnerable del mundo fue Honduras, Nicaragua fue el cuarto y Guatemala el décimo. En diciembre de 2015, los países centroamericanos pidieron a la comunidad internacional que el Acuerdo de París sobre cambio climático reconociera que la región es especialmente vulnerable al cambio climático, no obstante, la propuesta no quedó en el texto final del histórico tratado que 196 Estados parte acordaron en la capital francesa, a fin de amortiguar el recalentamiento planetario.