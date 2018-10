84.7% DE NICAS RESPALDAN ACTUAR DE JORGE GARCÍA

4:13 a.m.

Según el resultado de una encuesta que realizó la firmaunde nicaragüenses piensa que, el hombre que mató a un ladrón que se metió a robar a su casa lo hizo en un acto de, realizó la pregunta: “Hay quienes dicen que la acción del hombre que realizó los disparos es un acto de legítima defensa (defensa propia)…otros dicen que es asesinato. Con cuál de estas dos opiniones concuerda más usted”, a lo que la mayoría respondió, un 5.2% dijo que es uny un 10.2% no sabe o no responde. Del total de encuestados, un 72.5% está enterado de este caso, y un 80.8%de condenar por asesinato a García, un 8.5% lo aprueba y un 10.7% no sabe.Actualmente ase le anuló el juicio en que fue declarado culpable por asesinato, a petición del Ministerio Público que introdujo al Complejo Judicial de Managua undebido a las críticas de la opinión pública. El juezordenó realizar otro juicio a Jorge, quien ahora tiene un nuevo abogado defensor y otro juez estará a cargo de su caso., de 31 años, al descubrirlo robando dentro de su casa en residencial Las Brisas, en diciembre del año pasado. La encuesta rápida dese realizó a personas mayores de 16 años, del 28 al 30 de julio a nivel nacional.