PROTESTAN POR DETENCIÓN DE JOVEN ACUSADO EN EL CRIMEN DE RECHEL ROSTRÁN

Por Donaldo Hernández | 100% NOTICIAS

Con pancantas y megáfonos se presentaron en las afueras de los Juzgados de Managua, familiares, amigos y compañeros de universidad del joven universitario Guillermo José Cuaresma Núñez, de 22 años, alias el “Gordo Cuaresma”, por estar detenido por el caso de Rechel Rostrán, la adolescente que fue enterrada viva en una vivienda de la capital.

https://twitter.com/100noticiasni/status/892796971274170368 El reclamo que hacen las personas que protestaron es porque Cuarezma lleva ocho días detenido y supuestamente ha sido golpeado y maltratado."Él no es delincuente, no ha participado, vamos a demostrar la participación de mi hermano", dijo la hermana del joven. Los compañeros de clases de Cuarezma han indicado que el joven es inocente y no creen que haya querido "truncar su sueños por una tontería". El Comisionado General Francisco Díaz, Sub director dedetalló que Cuarezma supuestamente junto a otra persona cavaron un hoyo y enterraron viva a la joven, causándole fracturas en sus piernas.

