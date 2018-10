MAGISTRADO DE LA CSJ DEFIENDE RECLAMO DE NICARAGUA A EEUU SOBRE INDEMNIZACIÓN

El fallo del a Corte Internacional de Justicia no precisó la cantidad que EEUU pagaría

Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), defendió este viernes el reclamo que hizo el gobierno delpor laque la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya ordenó pagar a Nicaragua por los daños y la interferencia de ese país en la guerra civil de los ochenta. En ese entoncesa respetar la decisión de la Corte, argumentando que esta no tenía jurisdicción sobre el caso. El fallo de la CIJ no alcanzó a determinar la cuantía de la indemnización de que sería acreedora Nicaragua, dejando establecido que si las partes no alcanzaban acuerdos al respecto, la Corte misma determinaría el monto correspondiente.Rosales aseguró que el argumento de EEUU es sin valor alguno pues "no podés adherirte a algo y luego decir que no me gusta".

ROSALES CONTRADICE A ANTONIO LACAYO

"Ellos (EEUU), son los fundadores de la CIJ; firman una reserva, introducen un instrumento de reserva, antes de la secretaría de Naciones Unidas y ese documento de reserva le sirve de base para pronunciarse", declaró Rosales durante el programa Jaime Arellano en la Nación. Sobre, Rosales indicó que Nicaragua presentó en 1988 una memoria donde fija que el monto es de 17 mil millones de dólares; sin embargo el presidente Ortega durante un homenaje póstumo que realizó al sacerdote Miguel D’Escoto dijo que el monto "se multiplicó". https://twitter.com/100noticiasni/status/893493331002617856 “Si entonces EEUU le debía a Nicaragua más de 17 mil millones de dólares por los daños causados a este país, puede ahora eso seguramente está cuadruplicado, quintuplicado.. ¡la sentencia está viva!” espetó el mandatario. Además el magistrado hizo énfasis en lo que escribió el exministro de la Presidencia (1990-1995),en su libro "Difícil transición"donde asegura que EEUU llegó a un acuerdo "por debajo de la mesa" donde iba a dar a Nicaragua 200 millones de dólares anuales. Rosales indicó que jamás se entregó ese dinero y que ese acuerdo nadie lo conoció.

