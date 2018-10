JAIME ÍNCER: “EMBARAZADAS SÍ PUEDEN VER ECLIPSE SOLAR”

9:32 a.m.

Este 21 de agosto ocurrirá uny enpodrá verse en un 30%, en cambio ense observará en un 100%. El fenómeno se presentará después de 300 años en algunas partes del mundo y en nuestro país la última vez que se pudo observar un. “Lo único que vamos a ver es u eclipse parcial, parte de la luna va a tapar el sol, pero en un porcentaje que puede andar por el 30%”, señaló el científico Jaime Íncer Barquero.El científico recomendó, pues si no se tienen los aparatos o filtros adecuados, deben tomarse medidas de protección. “Se buscan un par de cartulinas, en unas de las cartulinas en el centro se hace un pequeño agujero no mayor que la cabeza de un pequeño alfiler, ahí el sol va a pasar y se va a proyectar en otra cartulina más allá, y ahí sí lo pueden ver, esa es la forma más práctica”, recomendó Íncer Barquero. Don Jaime además señaló que. “Que las embarazadas no deben ver un eclipse eso es una gran mentira, eso es parte de la herencia de la cultura indígena”, refirió. En esto coincidió el ginecólogo Erick Bonilla, quien afirmó que ningún estudio comprueba que un eclipse"No hay ningún estudio que soporte eso, es un mito, algo fomentado en generaciones pero es totalmente falso", finalizó Bonilla.